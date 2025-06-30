В Турции бушуют масштабные лесные пожары. За выходные было зафиксировано более 150 очагов возгорания, из них 83 вспыхнули всего за день. Людей экстренно эвакуируют из опасных районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее тревожная ситуация складывается в провинциях на северо-западе страны. Люди массово вынуждены покидать свои дома: 16 населенных пунктов в регионе опустели. Огонь охватил курортные зоны в Анталье и Измире. На борьбу со стихией брошены все силы: более тысячи пожарных, службы гражданской обороны, инициативу проявили и добровольцы. Задействованы десятки единиц спецтехники и авиация. Но работу специалистов осложняют экстремальные погодные условия. Сильнейший ветер молниеносно разносит пламя и не всегда дает подняться в воздух вертолетам. Измир окутал едкий дым.

Сулейман Эльбан, губернатор Измира:

Дым стал настолько плотным, что вчера нам пришлось временно закрыть Международный аэропорт в Измире. Несколько рейсов перенаправили в другие города. Однако сейчас полеты уже возобновили. Порывы ветра все еще достигают 150 км в час. Это мешает службам авиации тушить пожары.

Правоохранители начали расследование причин пожаров. К катастрофе могли привести умышленные поджоги или неосторожное обращение с огнем. Полиция уже задержала 17 человек. Их проверяют на причастность к возгораниям.