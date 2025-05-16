«Мы пока не дождались украинской стороны». Корреспондент Russia Today поделился информацией из Стамбула

К этому событию вот уже второй день приковано внимание всего мира: прямые за последние три года переговоры России и Украины в Стамбуле. 15 мая они так и не состоялись. Возле рабочей резиденции президента Турции этим утром вновь собрались многочисленные журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Возле дворца Долмабахче привычная обстановка. Журналисты прибыли где-то к 8.30-9 часам утра, потому что ждем, что могут начаться переговоры в 10. Буквально на момент записи этого видео остается 5 минут. Ни одна делегация, по крайней мере, здесь не проследовала. Это говорит о том, что мы пока не дождались украинской стороны. Россия находится здесь. Турция тоже готова начать эти переговоры. По данным источника в российском медиа в 12.30 может начаться встреча. Украина, Россия, Турция. Ну, вероятно, это будет такой приветственный трехсторонний формат. А дальше ничего не знаем. Будем следить и надеяться, что встреча состоится. Константин Придыбайло специально для СТВ.

Москва рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван там же украинской стороной три года назад. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский. За переговорами следят представители американской администрации. Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, который прибыл в Стамбул, на переговорах будут находиться специалисты соответствующего уровня. Он выразил надежду, что диалог между Москвой и Киевом, сможет создать основу для поиска взаимоприемлемых решений.