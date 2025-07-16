Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России

Как подростку определиться с будущей профессией – рассказала психолог

Это общий процесс. Родители могут решать платное либо бесплатное обучение. Получает ребенок образование в Беларуси либо в России. Указывать на сильные стороны, которыми он обладает. Потому что не всегда подросток может себя проанализировать со стороны.