Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России. Соответствующий законопроект ратифицировал сегодня, 16 июля, Совет Федерации. Накануне документ поддержали депутаты Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России. Соответствующий законопроект ратифицировал сегодня, 16 июля, Совет Федерации. Накануне документ поддержали депутаты Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект закона, касающийся равных избирательных прав граждан Союзного государства, внес на рассмотрение парламентариев президент России. В документе речь идет о возможности белорусам, проживающим в России, участвовать в местных выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов.