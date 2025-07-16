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Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России

16 июля 2025 10:37
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Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России. Соответствующий законопроект ратифицировал сегодня, 16 июля, Совет Федерации. Накануне документ поддержали депутаты Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России-2

Проект закона, касающийся равных избирательных прав граждан Союзного государства, внес на рассмотрение парламентариев президент России. В документе речь идет о возможности белорусам, проживающим в России, участвовать в местных выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов. 

# Выборы в России

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