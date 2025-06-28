Стамбул в третий раз готов стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об это заявил глава МИД Турции. По его словам, стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога. Тем временем Россия уже сделала предварительное заявление по этому вопросу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата новых переговоров станет известна вскоре после того, как все предыдущие договоренности будут выполнены. Стоит отметить, что после своей второй встречи в Стамбуле стороны совершили семь обменов военнопленными и тяжелобольными, а также лицами от 18 до 25 лет. Завершена была и гуманитарная миссия, инициированная Москвой. В рамках санитарного обмена, Украина получила более 6 тысяч тел своих солдат, а Россия – лишь 78.

Несмотря на это, Москва заявила, что готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных. Кажется, среди незавершенных дел остается только подписание меморандумов, которыми Россия и Украина обменялись в ходе второго раунда стамбульских переговоров. Возможно, третий раунд позволит ускорить урегулирование конфликта.