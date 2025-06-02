Стали известны итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

И к самой обсуждаемой теме международной повестки. Стали известны итоги второго раунда российско-украинских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытая встреча, прошедшая сегодня в Стамбуле, длилась более часа. За событиями следят без преувеличения все мировые СМИ в надежде на скорейшее разрешение ситуации.

По окончании встречи с комментариями выступили главы обеих делегаций – Рустем Умеров и Владимир Мединский. Так, сообщается, что стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, как и предполагалось ранее. Делегации также условились о масштабном обмене пленными в возрасте до 25 лет, что стало одним из ключевых пунктов достигнутых договоренностей. Больные и тяжелораненые будут переданы по принципу «всех на всех». Также Москва в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат. Чтобы вернуть погибших, Россия предложила «конкретное прекращение огня» на отдельных участках фронта. Украинские военные обещали проработать предложение в ближайшее время.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Выздоравливать лучше дома. Такие обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.

Перед выступлением главы украинской делегации произошла весьма странная ситуация: украинское консулы попытались в толпе отстранить российских и белорусских журналистов от брифинга. Послы целенаправленно не выдали якобы враждебным СМИ стикеры для пропуска на пресс-конференцию с украинской делегацией. Именно в этот момент к собравшимся вышел министр обороны Украины Рустем Умеров и зачитал заявление о новом обмене пленными между странами. Из-за шума и неразберихи его слова были плохо слышны.