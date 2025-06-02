МИД Турции: переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся в 13:00

Российская и украинская делегации встретятся на переговорах 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Во главе украинской стороны вновь будет стоять глава Минобороны Рустем Умеров. При этом состав российской делегации остается неизменным: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Предполагается, что Киев представит проект мирного урегулирования, а Москва – проект меморандума о заключении будущего мирного договора.