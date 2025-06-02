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МИД Турции: переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся в 13:00

02 июня 2025 08:02
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МИД Турции: переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся в 13:00-0

Российская и украинская делегации встретятся на переговорах 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Во главе украинской стороны вновь будет стоять глава Минобороны Рустем Умеров. При этом состав российской делегации остается неизменным: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Предполагается, что Киев представит проект мирного урегулирования, а Москва – проект меморандума о заключении будущего мирного договора.

Фото: pixabay

# Международная политика # Турция # Россия # Украина

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