Беларусь предложила Польше провести переговоры по теме безопасности. Инициатором диалога выступает наше Министерство обороны. На фоне продолжающегося украинского конфликта дополнительным фактором, ведущим к росту напряженности в Восточноевропейском регионе, является ускоренная милитаризация Польши, явно превышающая оборонную достаточность: военный бюджет достиг рекордных 4,7 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приграничных с нашей страной районах дополнительно сконцентрировано порядка 11 тысяч военнослужащих, сотрудников органов пограничной службы и полиции. С целью снижения потенциальных рисков белорусское оборонное ведомство направило в адрес Польши по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение в ближайшее время провести переговоры. Это подтверждает наше стремление к налаживанию диалога с польским военно-политическим руководством для стабилизации обстановки в регионе.

Павел Муравейко, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Они, как молодые страны – члены НАТО, то есть те, кто пребывает в этом Альянсе менее трех десятков лет, являются своеобразным полигоном, местом, где можно испытывать новые методики, новые виды вооружений, новые формы применения, новые организационно-штатные структуры.

По большому счету, это является одним из вариантов развития Альянса в целом. То есть укрепляй свои границы, готовь там какую-то буферную зону, а центр и ядро Альянса расположены в Германии, Франции и других странах, которые вступили в НАТО гораздо раньше или являются его создателями. Это планомерная политика развития союза.

Еще одним шагом в сторону нагнетания этой самой обстановки стало решение польской власти о проведении серии дивизионных маневров «Железный защитник» в восточных регионах страны. И это несмотря на то, что мы сократили численность участников союзного учения «Запад-2025» и перенесли маневры подальше от границы.