Вступительная кампания-2025! Приём документов ведут милицейские вузы

Желающих стать курсантами Академии, а также Могилевского института МВД традиционно много. В оба учебных заведения документы можно подать в Минске. Здесь работает межвузовская приемная комиссия. Для удобства в Академии МВД впервые внедрили электронную очередь. Также составлен график предоставления документов в зависимости от региона, в котором живут абитуриенты.

Артур Овчинников, абитуриент: Я очень много смотрел детективных разных сериалов, и увлекся этим. Читал старые книги про работу в милиции, и всегда в этих книгах описывается, естественно, работа оперативных сотрудников. Я решил поступить на оперативно-розыскную деятельность, к тому же это всегда возможность быть в милиции на передовой, и непосредственно помогать людям, искать преступников.

Алексей Башан, заместитель председателя приемной комиссии, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Понимая, какое количество людей придет к нам подавать заявления, мы составили график подачи, для того, чтобы не создавать ажиотажа, мы определили очередность, какая область в какой день подается, чтобы было плюс-минус одинаковое количество абитуриентов каждый день. Особенностью конкурса является то, что, те, кто поступает в интересах Министерства внутренних дел, имеет возможность выбора не только учреждения образования, но и всех факультетов, где готовятся офицеры, и на все специальности.

Межвузовская приемная комиссия в Академии МВД продолжит работу до 19 июля. В милицейские вузы страны в этом году на бюджет будет зачислено 620 человек. Списки счастливчиков появятся уже в конце месяца.