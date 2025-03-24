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В Стамбуле произошли ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией из-за ареста мэра города

24 марта 2025 07:46
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До поздней ночи продолжались ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией в Стамбуле. Протесты связаны с арестом мэра города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле произошли ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией из-за ареста мэра города-2

Участники акции пытались попасть в здание мэрии, но их остановил спецназ. В правоохранителей полетели камни, бутылки и мусорные баки. В ответ они применили водометы и слезоточивый газ. Уличные столкновения в Турции вспыхнули после задержания политика, которого обвиняют в коррупции, подкупе и отмывании денег. Власти заявили, что беспорядки организовала оппозиция. 

# Турция # Протесты

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