Как подростку определиться с будущей профессией – рассказала психолог

12 июля 2025 года стартовал основной этап вступительной кампании. На общих основаниях абитуриенты могут подать документы в 46 вузов Беларуси. Также в 2025 году в нашей стране планируют набрать 31 тысячу 800 студентов на бюджетную форму обучения в вузы, а также 16 тысяч 400 – на платное отделение. Конечно, все абитуриенты уже определились с выбором профессии, но кому-то только это предстоит. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Хмара, профориентолог, подростковый психолог. Илья Нечаев, ведущий:

Скажите, в каком возрасте ребенку пора уже задуматься о своей профессии.

Екатерина Хмара, профориентолог, подростковый психолог:

Ребенку пора уже задуматься о своей профессии, наверное, скорее всего, с 13-летнего возраста. Если у него, конечно, есть желание пойти на гимнастику или заниматься музыкой и танцами, то это можно делать и в 5, и в 6 лет. Но осознанный выбор такой, скорее всего, приход к этому, наверное, выбору – 13-14 лет. Юлия Самусенко, ведущая:

Должны ли, вообще, подключаться к этом процессу родители? Ведь нередко они не просто советуют. Я бы сказала, они очень настоятельно рекомендуют выбрать именно ту профессию, которая, как им кажется, их ребенку подходит больше.