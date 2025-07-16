Индонезия и США договорились о начале новой эры торговых отношений

Индонезия и США планируют начать новую эпоху сотрудничества в сфере торговли. Об этом пишет ТАСС.

Президент Индонезии Прабово Субианто и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе чего была достигнута соответствующая договоренность. Новый этап торговых отношений будет основан на взаимной выгоде для обоих государств, отметил Субианто.

В начале июля американский лидер направил главам ряда стран письма, где сказано о планах ввести дополнительные пошлины с 1 августа.

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