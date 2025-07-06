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В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя

06 июля 2025 13:37
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Необычная спецоперация развернулась в турецкой Анталье. Несколько часов местная полиция выслеживала сбежавшего из зоопарка льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя-2

Он вырвался из клетки и напал на мужчину. Пострадавшего с серьезными ранениями госпитализировали. Животное скиталось в километре от туристической зоны. Правоохранители незамедлительно выехали к месту ЧП, приняли меры, чтобы обезопасить людей и приступили к поискам. Задействовали беспилотники. Спустя время хищника выследили. Появилась информация, что животное обезврежено и опасности нет.

# Турция

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