Какова основная стратегия молодёжной политики в Минске на ближайшие годы? Ответил Роман Бондарук

О том, как вырастить сильное, патриотически настроенное поколение, готовое к защите своей страны и активному участию в общественной жизни и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Роман Бондарук, депутат Минского городского совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая: Какова основная стратегия молодежной политики в Минске на ближайшие годы? Какие программы и инициативы реализуются для поддержки молодежи, особенно в сфере образования и трудоустройства?

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов: Трудоустройство на сегодняшний день очень активно развивается в городе Минске. Одно из ярких направлений – это деятельность студенческих отрядов. 2024 год показал, что наша молодежь трудолюбивая и создаются все условия для того, чтобы человек, который хочет в свободное от учебы либо работы время еще где-то либо подработать, либо найти друзей, конечно же, может обратиться в Белорусский республиканский союз молодежи, где найдет время, и, конечно же, возможность подработать.

Роман Бондарук: А самое главное, человек может попробовать себя в различных направлениях. Мы уже можем с гордостью говорить, что мы отработали перечень принимающих организаций, где бы наша молодежь могла работать. Это более 21 тысяча вакансий. В прошлом году мы трудоустроили 19 тысяч человек. Мы обращаем внимание, что с каждым годом все больше и больше наши молодежи обращаются в Союз молодежи для того, чтобы мы могли найти возможность для подработки.

Роман Бондарук:

Трудовая занятость – это уникальная возможность для нашей молодежи не просто, как я повторюсь, заработать, это уникальная возможность даже попробовать себя в той или иной профессии.

Горю очень именно трудоустройством, когда наша молодежь обращается, где бы они могли подработать, потому что в моей биографии было первое рабочее место подсобным рабочим. Я помню, как я искал это место, где можно в летний период было подработать. И мне очень приятно, что мои родители мне подсказали, куда необходимо обратиться, чтобы я мог пойти и попробовать себя, и, самое главное, заработать свои первые деньги.