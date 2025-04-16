В Беларуси расширили список работ для подростков. Где теперь они смогут трудиться?

В современном мире многие подростки стремятся к финансовой грамотности и независимости, хотят научиться зарабатывать собственные деньги. Это желание не только помогает им стать более самостоятельными, но и развивает важные навыки, такие как ответственность, управление временем и финансовая грамотность. В Беларуси есть немало вариантов для заработка подростков, а теперь список еще и расширился. О новшествах в законодательстве поговорили с гостем.

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты:

В настоящее время тренд на трудоустройство в свободное от учебы время у молодежи набирает популярность. Это приветствуется всеми. Польза в этом для всех, прежде всего для самих ребят. Они помимо того, что получают первые свои карманные деньги, получают опыт работы в коллективе.

Юрий Царев, ведущий:

Какие возможности, какие вакансии существуют на рынке?

Сергей Кацко:

14-16 лет – это возраст, когда ребята не всегда сами за себя в ответе, поэтому при трудоустройстве необходимо согласие их родителей. Это в обязательном порядке. Работа для этих ребят должна носить характер легкий, чтобы не причинила вреда их здоровью. Поэтому есть у нас перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет. Недавно в этот перечень внесены изменения, дополнения, он расширен. Если до недавнего времени там было 17 позиций, то на сегодняшний день он на треть увеличился. Добавились такие позиции, например, как местная доставка на дом продуктов, товаров, ремонт мелких приборов, ремонт мебели с использованием простых столярных инструментов, ручных. Также можно работать им в справочно-информационных диспетчерских службах, оказывать услуги по оформлению помещений, в которых будут проводиться торжественные мероприятия, например, услуги флориста.