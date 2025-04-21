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Республиканская молодёжная ярмарка вакансий проходит в Беларуси по 25 апреля

21 апреля 2025 09:15
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Ярмарка вакансий включает два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также помощь выпускникам учебных заведений. Об этом информирует Министерство труда и социальной защиты нашей страны.

С 21 апреля текущего года мероприятие проходит в каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. будет проходить не менее 3 дней. В небольших регионах – в течение 2 дней.

Вакансии предлагают ведущие работодатели каждой области – предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства. В ходе ярмарки также можно напрямую договориться с нанимателем и изучить различные предложения.

Республиканская молодёжная ярмарка вакансий проходит в Беларуси по 25 апреля-1

Одним из плюсов мероприятия является то, что на его площадке специалисты Службы занятости проконсультируют по видам работ, актуальным на рынке труда, по трудовым гарантиям, которые следует знать. Это также отличная возможность пройти профтестирование и определиться с дальнейшей карьерной траекторией.
 
Графики проведения ярмарки в регионах можно найти на сайте Министерства труда и социальной защиты.

# Трудоустройство # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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