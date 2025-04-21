Республиканская молодёжная ярмарка вакансий проходит в Беларуси по 25 апреля

Ярмарка вакансий включает два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также помощь выпускникам учебных заведений. Об этом информирует Министерство труда и социальной защиты нашей страны.

С 21 апреля текущего года мероприятие проходит в каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. будет проходить не менее 3 дней. В небольших регионах – в течение 2 дней.

Вакансии предлагают ведущие работодатели каждой области – предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства. В ходе ярмарки также можно напрямую договориться с нанимателем и изучить различные предложения.