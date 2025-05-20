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Мини-ярмарка вакансий прошла в пансионате «Родник» – предлагали более 100 рабочих мест

20 мая 2025 13:33
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Пансионат «Родник» – это не просто учреждение. Это дом, где забота становится профессией, а профессия – призванием. На днях здесь прошла мини-ярмарка вакансий. Комитет по труду и занятости Мингорисполкома предложил более 100 рабочих мест в социальных центрах, пансионатах и реабилитационных учреждениях.

Мини-ярмарка вакансий прошла в пансионате «Родник» – предлагали более 100 рабочих мест-2

Дарья Ермакова, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателем комитета по труду и занятости Мингорисполкома:
Комитетом еженедельно проводятся адресные мероприятия, направленные на решение кадровых вопросов, а также на оказание содействия гражданам в трудоустройстве.

В текущем году нами проведено более 90 таких мероприятий. Социальную сферу представляют сегодня семь нанимателей нашего города, которые предлагают гражданам более 150 различных вакансий. Это няня, социальный работник, бухгалтер, инженер и многие другие.

Подробности смотрите в видео.

# Социальная помощь # Профессии # Трудоустройство

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