Мини-ярмарка вакансий прошла в пансионате «Родник» – предлагали более 100 рабочих мест

Пансионат «Родник» – это не просто учреждение. Это дом, где забота становится профессией, а профессия – призванием. На днях здесь прошла мини-ярмарка вакансий. Комитет по труду и занятости Мингорисполкома предложил более 100 рабочих мест в социальных центрах, пансионатах и реабилитационных учреждениях.

Дарья Ермакова, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателем комитета по труду и занятости Мингорисполкома:

Комитетом еженедельно проводятся адресные мероприятия, направленные на решение кадровых вопросов, а также на оказание содействия гражданам в трудоустройстве.

В текущем году нами проведено более 90 таких мероприятий. Социальную сферу представляют сегодня семь нанимателей нашего города, которые предлагают гражданам более 150 различных вакансий. Это няня, социальный работник, бухгалтер, инженер и многие другие.