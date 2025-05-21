Иностранцы будут работать по новым правилам – Лукашенко подписал указ

Новые правила для иностранцев. Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции». Документ своевременный, только за первые четыре месяца 2025 года в Беларусь приехали работать больше 12 тысяч человек. Положения указа возлагают дополнительные обязанности на работодателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь наниматель должен назначить куратора, который будет контролировать пребывание и трудовую деятельность иностранного сотрудника в Беларуси. В зоне его ответственности – адаптация в коллективе, производственное обучение и даже условия проживания мигранта. Такие меры повысят внимание работодателя к специалистам, прибывшим из-за рубежа. В свою очередь, иностранным работникам будет намного проще освоиться как на рабочем месте, так и в стране.

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: Кроме того, должностное лицо нанимателя обязано контролировать сроки действия документов, которые являются основанием для осуществления работником деятельности трудовой на территории нашей страны. О чем идет речь? Это сроки действия визы, сроки действия документов, которые удостоверяют личность иностранного работника, водительское удостоверение и прочее.

Заключение, прекращение и продление трудового договора – эти сведения о рабочем статусе иностранного сотрудника будут отражены на соответствующем портале. Также нанимателям поручат своевременно заключать трудовой договор – в течение 30 дней с момента въезда специалиста на территорию Беларуси.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: МВД совместно с Национальным центром электронных услуг поручено до 1 января 2026 года обеспечить возможность нанимателям Республики Беларусь с помощью портала Национального центра электронных услуг обеспечить в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел сведения о заключении, продлении и прекращении срока действия трудового договора с трудящимся мигрантом на безвозмездной основе. Соответственно, мы предпримем меры для того, чтобы выполнить соответствие поручение Президента.

Появятся дополнительные условия и для самих мигрантов. В частности, работающий иностранец должен владеть государственным языком. Трудности перевода не должны становиться препятствием для качественного выполнения трудовых обязательств. Ыхлаз Акмурадов приехал в нашу страну из Туркменистана. Сегодня уже проходит обучение на одном из минских предприятий.

Ыхлас Акмурадов, слесарь-ремонтник приготовительного цеха ОАО «Камволь»:

Нет никаких трудностей, как вы видите. Здесь трудного нет ничего.

– А как вы учили русский язык?

– Во-первых, у меня мама по русскому языку учительница. Мы дома тоже общаемся по-русски, наверное, из-за этого мне не трудно по-русски общаться.

Только на этом предприятии трудится около 40 иностранцев. Это граждане Казахстана, Узбекистана, Кении и других стран. В поисках заработка иностранцы все чаще выбирают Беларусь для трудоустройства. На начало этого года в нашей стране зафиксировано больше 33 тысяч трудящихся мигрантов. Невыполнение своих обязанностей повлечет для нанимателей административную ответственность, а для мигрантов – досрочное расторжение трудового договора и выезд из страны.