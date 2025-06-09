Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра

За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В целом, если мы говорим о парковочном пространстве, то это городское пространство, а поскольку Министерство жилищно-коммунального хозяйства отвечает за вопросы содержания, благоустройства, улично-дорожную сеть, поэтому мы являлись инициатором и законодательным органом при внесении проекта указа, который на сегодняшний день уже подписан и принят.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть вы планировали, собственно говоря, городское пространство привести к некоему порядку?
Андрей Ромашко:
В целом, мы этим указом скорректировали понятие парковки, усовершенствовав его и уточнив с учетом существующих реалий.
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