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Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра

09 июня 2025 16:01
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За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра-2

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В целом, если мы говорим о парковочном пространстве, то это городское пространство, а поскольку Министерство жилищно-коммунального хозяйства отвечает за вопросы содержания, благоустройства, улично-дорожную сеть, поэтому мы являлись инициатором и законодательным органом при внесении проекта указа, который на сегодняшний день уже подписан и принят.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть вы планировали, собственно говоря, городское пространство привести к некоему порядку?

Андрей Ромашко:
В целом, мы этим указом скорректировали понятие парковки, усовершенствовав его и уточнив с учетом существующих реалий.

Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента.

# Транспорт Беларуси # Правила дорожного движения # Андрей Ромашко # Кирилл Казаков

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