Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот мы выстраиваем этот многополярный, справедливый мир, как мы заявляем. Вот Сергей Сергеевич, а какое место в этом мире будет Запада?

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Пограбим, конечно, еще всех остальных. Но вопросов нет. А не надо ничего им предлагать. Они сами все предложат и все дадут. Надо быть самим субъектными и сильными. В первую очередь надо думать о своем развитии, о технологиях. И не надо пытаться играть обратно, повторять те же ошибки. Пытаться кому-то что-то навязать, свою позицию или придумать какую-то универсалистскую идею. Надо быть самими сильными. Надо, чтобы мы были примером. чтобы мы были движителем вот этого нового мира. И тогда ничего нам не надо будет предлагать. Знаете, как в этом фильме, там, говорят: я смотрел секретные карты генштаба. Представляете, на них нет Америки.

Григорий Азаренок:

Я сам ценю и люблю всю эту нашу браваду, но я всегда хочу спросить, отдача не замучает?

Сергей Лущ:

Мало не покажется, но и отсидеться не получится. Я больше вот к тому, что нам сегодня надо сконцентрироваться на своих интересах и задачах. И если у нас появляется возможность, окна возможностей какие-то, надо незамедлительных использовать и не упускать ни в коем случае момент. Чтобы сегодня двигаться, надо бежать. быстрее в 10 раз, чтобы хотя бы на месте стоять, надо быстрее бежать.