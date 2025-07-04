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Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат

04 июля 2025 19:40
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем вспомним самые яркие моменты с празднования Дня Независимости Беларуси и поговорим о политической ситуации в мире. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот мы выстраиваем этот многополярный, справедливый мир, как мы заявляем. Вот Сергей Сергеевич, а какое место в этом мире будет Запада? 

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:
Пограбим, конечно, еще всех остальных. Но вопросов нет. А не надо ничего им предлагать. Они сами все предложат и все дадут. Надо быть самим субъектными и сильными. В первую очередь надо думать о своем развитии, о технологиях. И не надо пытаться играть обратно, повторять те же ошибки. Пытаться кому-то что-то навязать, свою позицию или придумать какую-то универсалистскую идею. Надо быть самими сильными. Надо, чтобы мы были примером. чтобы мы были движителем вот этого нового мира. И тогда ничего нам не надо будет предлагать. Знаете, как в этом фильме, там, говорят: я смотрел секретные карты генштаба. Представляете, на них нет Америки. 

Григорий Азаренок:
Я сам ценю и люблю всю эту нашу браваду, но я всегда хочу спросить, отдача не замучает?

Сергей Лущ:
Мало не покажется, но и отсидеться не получится. Я больше вот к тому, что нам сегодня надо сконцентрироваться на своих интересах и задачах. И если у нас появляется возможность, окна возможностей какие-то, надо незамедлительных использовать и не упускать ни в коем случае момент. Чтобы сегодня двигаться, надо бежать. быстрее в 10 раз, чтобы хотя бы на месте стоять, надо быстрее бежать.

# Международная политика # Григорий Азаренок # Сергей Лущ

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