Успешный старт для всей Беларуси! Шкловские электробусы отпраздновали первый день рождения
Год назад Шклов стал эпицентром транспортной революции. 15 бесшумных электробусов заменили устаревший автопарк, а сегодня этот проект называют успешным стартом для всей Беларуси. Шклов доказал, что зеленый транспорт не только окупается, но и становится экспортным брендом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ровно год назад пассажиры Шклова пересели в современные экологичные машины. На маршруты вышли 15 электробусов, которые полностью заменили старый автобусный парк в районе и городе. Среди пассажиров первого рейса – представители власти, ведь конечная цель пилотного проекта – масштабировать опыт для всей страны Уже сегодня можно смело сказать: ожидания и реальность совпали. Шкловские электробусы отпраздновали первый день рождения, а экономисты подвели черту во внушительном дневнике наблюдений.
Павел Тимощенко, директор Шкловского филиала автопарка №5 предприятия «Могилевоблавтотранс»:
Основной же, конечно, результат – это экономия по топливу. Значит, мы порядка 127 тысяч сэкономили за 9 месяцев эксплуатации электробусов на топливе.
В экономическом плюсе и другие статьи расходов. Затраты на ремонт техники сократились почти на 50 тысяч. В итоге: 170 тысяч сэкономленных рублей позволили в том числе повысить заработную плату сотрудникам на 35 %.
Полигоном для транспортной электрореволюции Шклов был выбран неслучайно. Почти 70 % автопарка имели предельный срок эксплуатации и нуждались в замене. Но для реализации смелой идеи одних электробусов было недостаточно. Обновления требовала инфраструктура предприятия. Подобно смартфону, станция энергоснабжения получила апгрейд – ее мощность выросла в пять раз. Теперь, не опасаясь «блэкаута», здесь можно заряжать целый электропарк. Умная система использует ночные тарифы – транспорт «заправляется» дешевле на 30 %, а местные сети не чувствуют нагрузки.
Андрей Волков, водитель Шкловского филиала автопарка №5 предприятия «Могилевоблавтотранс»:
С вечера мы ставим на зарядку, поставили на зарядку, утром приходим, а они уже заряжены. Прошли, посмотрели ходовую часть, и все, сели и поехали.
Когда на улицы Беларуси вышли первые электробусы, ставки делали на экономию и экологию, но сработало гораздо больше. Каждый бесшумный рейс – это еще и пиар-ход. Уже в апреле перенимать опыт Шклова приедет делегация из Воронежа.
Подробности в видео.