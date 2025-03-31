Успешный старт для всей Беларуси! Шкловские электробусы отпраздновали первый день рождения

Год назад Шклов стал эпицентром транспортной революции. 15 бесшумных электробусов заменили устаревший автопарк, а сегодня этот проект называют успешным стартом для всей Беларуси. Шклов доказал, что зеленый транспорт не только окупается, но и становится экспортным брендом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К опыту района присматриваются россияне. Как небольшой город превратился в полигон будущего? И почему «made in Belarus» теперь ассоциируется не с тракторами, а с тишиной и чистым воздухом? Репортаж с колес Юлии Мычки.

Ровно год назад пассажиры Шклова пересели в современные экологичные машины. На маршруты вышли 15 электробусов, которые полностью заменили старый автобусный парк в районе и городе. Среди пассажиров первого рейса – представители власти, ведь конечная цель пилотного проекта – масштабировать опыт для всей страны Уже сегодня можно смело сказать: ожидания и реальность совпали. Шкловские электробусы отпраздновали первый день рождения, а экономисты подвели черту во внушительном дневнике наблюдений.

Павел Тимощенко, директор Шкловского филиала автопарка №5 предприятия «Могилевоблавтотранс»:

Основной же, конечно, результат – это экономия по топливу. Значит, мы порядка 127 тысяч сэкономили за 9 месяцев эксплуатации электробусов на топливе. В экономическом плюсе и другие статьи расходов. Затраты на ремонт техники сократились почти на 50 тысяч. В итоге: 170 тысяч сэкономленных рублей позволили в том числе повысить заработную плату сотрудникам на 35 %.

Полигоном для транспортной электрореволюции Шклов был выбран неслучайно. Почти 70 % автопарка имели предельный срок эксплуатации и нуждались в замене. Но для реализации смелой идеи одних электробусов было недостаточно. Обновления требовала инфраструктура предприятия. Подобно смартфону, станция энергоснабжения получила апгрейд – ее мощность выросла в пять раз. Теперь, не опасаясь «блэкаута», здесь можно заряжать целый электропарк. Умная система использует ночные тарифы – транспорт «заправляется» дешевле на 30 %, а местные сети не чувствуют нагрузки.