С 23 апреля для россиян и белорусов будет доступна единая система автострахования

Единая система автострахования для беларусов и россиян будет доступна с 23 апреля. Это альтернатива так называемой «синей карте», которая станет универсальной страховкой для автовладельцев двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы реализации единых подходов обсуждали в Палате представителей. В режиме видеоконференции к заседанию Комиссии Парламентского Собрания присоединились представители профильных министерств и ведомств Беларуси и России. Как ожидается, единая система страхования упростит жизнь водителям, часто пересекающим границу. Документ будет оформляться в электронном виде и исключительно по желанию. Заключать договоры страхования можно будет только на транспортные средства, зарегистрированные в Союзном государстве.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это очень важно для белорусов и для россиян, так как мы сегодня очень часто путешествуем, по каким-то деловым вопросам пересекаем границы наших государств. Очень позитивно воспринимается данный законопроект как гражданами Республики Беларусь, так и гражданами Российской Федерации. Уже 30 ноября 2024 года был принят соответствующий закон в Российской Федерации, и 18 марта Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ о страховании. По сути, мы сегодня можем констатировать, что действительно данный модельный закон уже нашел свое отражение в наших национальных законодательствах.

Работа над внедрением союзного автополиса шла четыре года, теперь все готово для полноценного запуска системы. Что касается стоимости страховки, она будет рассчитываться на основании тарифов, действующих в стране, где зарегистрировано транспортное средство, с учетом дополнительных рисков.