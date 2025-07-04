Лущ об ударе Storm Shadow по Донбассу: фронт сыпется, и остаётся только террор

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Знаете, что трагично? Там же вот в этот день, когда Storm Shadow ударили, был пожар большой, погибли люди. Это было первое, по-моему, массовое мероприятие, которое провели, и так ребята гордились. Это за все долгое время первый раз было мероприятие мирное. Мы с вами там были много раз. Представляете, какое это счастье, праздник просто у людей. И вот эта сволочь будут дальше бить по мирняку. Фронт сыпется, и остается только террор. Остается только кровь. Надо бить по детям. Каждый день читаю сводки, страшно читать статистику. Каждый день удары по автобусу, по гражданским объектам, по детям. Это страшное слово – современная статистика.

У нас это там цифра, это чья-то жизнь, это чье-то будущее, чьи-то родители, мама, папа, родственники. Страшные, трагичные. Знаете, вот как работает медиа? Вот все, Ближний Восток сейчас в фокусе, Иран в фокусе. И как будто эта тема ушла, как будто этой войны вроде как будто и нет, и мы немножко забыли. А нет, она идет каждый день. Каждый день гибнут люди. Каждый день гибнут мирные люди от рук нацистов. И мы это должны тоже прекрасно понимать. Поэтому и не останавливаться, и не самоуспокаиваться. И в галочников не превращаться вот в этих страшных. Вот это самое страшное. Безучастность, формализм и главное – галочку поставить. Вот это вот идеально.