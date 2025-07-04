Лущ: наша безопасность – это большое достижение, и об этом людям надо напоминать

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Представляете, вчера, прогуливаясь по городу, вот это солнце, эти широкие проспекты, я в очередной раз подумал о том, что, бывая на Донбассе, какой он в контрасте, и как это здорово, что я просто могу жить, работать в своем, в своей стране, в городе, заниматься любимым делом. А сотни людей сегодня, тысячи, миллионы людей по всему, далеко ходить не надо, по всему миру, сегодня этой возможности лишены. А сегодня каждый день прилетают по Донецку опять дроны, беспилотники, удары недавно были Storm Shadow. И какое счастье, что у нас этого не происходит.

Какое счастье, что мы можем обеспечить вот эту поступательную жизнь. И, может быть, люди этого не замечают. И, может, иной раз им не надо, знаете, об этом напоминать или как-то пенять. Может, и слава богу, надо по-христиански к этому относиться. Может, слава богу, что им не надо думать об этом. Что не надо переживать за это. Это же большое достижение. Вот эта безопасность, про которую мы говорим, уже для нас само собой разумеющееся. Мы в любом районе города у нас можно находиться в любое время суток, и ничего с человеком не произойдет. Никто бы не пограбит.

Григорий Азаренок, СТВ:

Насильственное преступление – огромная редкость. Просто на минимуме. Это исключение из правил, и в основном это какие-то семейно-бытовые. В основном по пьяне, к сожалению, в семье кто-то на кого-то руку поднимает.