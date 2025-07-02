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В Минске 3 июля ограничат движение на нескольких участках дорог

02 июля 2025 17:35
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В Минске 3 июля ограничат движение на нескольких участках дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В районе 12 часов будет временно запрещено движение транспорта по периметру площади Победы. А с 11:00 до 19:00 будет ограничено движение всех транспортных средств по бульвару Мулявина, на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка. Здесь же запрещены остановка и стоянка автомобилей. Такие же ограничения затронут места, где будут проводиться праздничные фейерверки. 

На вечернее мероприятие при проведении гала-концерта на стеле «Минск – город-герой» движение будет ограничено уже с 18:00. Затронет оно периметр проспекта Победителей: от улицы Мельникайте до улицы Саперов и проспекта Машерова: от улицы Заславской до улицы Даумана. Движение будет восстановлено по окончании мероприятия, ориентировочно в 01:00. 

# День Независимости # Транспорт Беларуси

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