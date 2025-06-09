Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта
Делегация из Калининградской области сегодня же посетила один из ведущих заводов по производству коммунальной техники «Белкоммунмаш» и оценила комфорт, цену и качество наших трамваев и электробусов. Российские партнеры ознакомились с производственными процессами и новейшими моделями техники, которые уже зарекомендовали себя на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинг»:
Мы смогли продемонстрировать гостям всю гамму выпускаемой нами техники как колесной, так и легкорельсовой. На сегодня наше предприятие имеет возможность предложить региону троллейбусы – возобновить поставку, какое-то время назад мы их поставляли в Калининград и хотели бы этот опыт продолжить. Один из акцентов был сделан на это. И в ближайшей перспективе, когда в регионе будут объявляться закупки электротранспорта, мы намерены участвовать со своей продукцией. Рассчитываем, что появится еще одна возможность продемонстрировать качество, комфорт белорусской техники.
Делегация из Калининградской области сегодня посетила МАЗ, где обсуждались конкретные предложения по взаимодействию. В планах – сразу несколько сфер сотрудничества: от прямых закупок техники до создания совместных производств.
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