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Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта

09 июня 2025 13:46
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Делегация из Калининградской области сегодня же посетила один из ведущих заводов по производству коммунальной техники «Белкоммунмаш» и оценила комфорт, цену и качество наших трамваев и электробусов. Российские партнеры ознакомились с производственными процессами и новейшими моделями техники, которые уже зарекомендовали себя на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта-2

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинг»:
Мы смогли продемонстрировать гостям всю гамму выпускаемой нами техники как колесной, так и легкорельсовой. На сегодня наше предприятие имеет возможность предложить региону троллейбусы – возобновить поставку, какое-то время назад мы их поставляли в Калининград и хотели бы этот опыт продолжить. Один из акцентов был сделан на это. И в ближайшей перспективе, когда в регионе будут объявляться закупки электротранспорта, мы намерены участвовать со своей продукцией. Рассчитываем, что появится еще одна возможность продемонстрировать качество, комфорт белорусской техники.

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта-4

Делегация из Калининградской области сегодня посетила МАЗ, где обсуждались конкретные предложения по взаимодействию. В планах – сразу несколько сфер сотрудничества: от прямых закупок техники до создания совместных производств.

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# МАЗ # ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» # Александр Казакевич # Транспорт Беларуси

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