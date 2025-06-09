Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта

Делегация из Калининградской области сегодня же посетила один из ведущих заводов по производству коммунальной техники «Белкоммунмаш» и оценила комфорт, цену и качество наших трамваев и электробусов. Российские партнеры ознакомились с производственными процессами и новейшими моделями техники, которые уже зарекомендовали себя на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинг»:

Мы смогли продемонстрировать гостям всю гамму выпускаемой нами техники как колесной, так и легкорельсовой. На сегодня наше предприятие имеет возможность предложить региону троллейбусы – возобновить поставку, какое-то время назад мы их поставляли в Калининград и хотели бы этот опыт продолжить. Один из акцентов был сделан на это. И в ближайшей перспективе, когда в регионе будут объявляться закупки электротранспорта, мы намерены участвовать со своей продукцией. Рассчитываем, что появится еще одна возможность продемонстрировать качество, комфорт белорусской техники.