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«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями

09 июня 2023 09:32
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии и команда с ограниченными возможностями сыграли товарищеский матч по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями-1

Встреча получилась захватывающей. В течение часа игроки активно вели мяч. Команда с ограниченными возможностями захватила инициативу и не уступала соперникам до финального свистка. Так игроки на своем примере показали – жить полной и счастливой жизнью можно и с инвалидностью. Этот товарищеский матч – инициатива федерации профсоюзов, футбола Беларуси, депутатов и сенаторов.

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями-4

Дмитрий Ровнейко, помощник главного тренера сборной Беларуси по футболу:
Всегда приятно участвовать в таких мероприятиях, потому что, во-первых, это спорт, а спорт доступен каждому. И даже когда есть какие-то ограничения в своих двигательных возможностях, мне всегда импонирует, что люди хотят играть в футбол, любят его и отдаются ему. На самом деле это искренне. Искренний футбол, искреннее желание и искренние эмоции во время матча.

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями-7

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы собираемся часто, но так часто носиться не приходится. Знаете, гордость испытываешь, что такие ребята у нас есть, соперники. Ребята с ограниченными возможностями, посмотрите, что они делают на поле. Я бы посоветовал всем мастерам нашего современного футбола приходить на их матчи и смотреть, как нужно бороться до конца, как нужно отдаваться полностью.

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями-10

К слову, эта игра была своего рода разогревом перед серьезными матчами. Сборная беларуси по футболу среди лиц с ограниченными возможностями уже завтра, 10 июня, отправится в Нижний Новгород на открытые всероссийские соревнования, где будет представлять нашу страну.

# Государственная политика в области спорта # общество # Тенгиз Думбадзе # Дмитрий Ровнейко # Фотофакт

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