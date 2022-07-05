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Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»

05 июля 2022 11:58
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Новости Беларуси. 5 июля в минском роддоме № 6 поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители общественного объединения побывают 5 июля практически в каждом роддоме столицы. Без внимания не останется ни одна мама и ни один малыш.

Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»-1

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы настолько привыкли, у нас такая добрая традиция, что мы их всех запоминаем и потом с ними дружим. Я хочу, чтобы брали пример новые молодые семьи, которые влюбляются и задумываются о жизни. Берите пример, потому что когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина, судьба и твоя родная Беларусь.

Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»-4

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин:
Общественным организациям важно прийти и поздравить маму, сказать ей добрые слова и, может быть, еще один раз напомнить из уст общественной организации о том, что делает государство для мам.

Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»-7

Акция «Белая Русь – с любовью к детям» уже в 14-й раз чествует женщин, которые 3 июля подарили стране юных белорусов.

Самые «суверенные» белорусы. Где в Минске 3 Июля появилось на свет больше всего малышей? 

# День Независимости # общество # Тенгиз Думбадзе # Елена Богдан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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