Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»

Новости Беларуси. 5 июля в минском роддоме № 6 поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители общественного объединения побывают 5 июля практически в каждом роддоме столицы. Без внимания не останется ни одна мама и ни один малыш.

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы настолько привыкли, у нас такая добрая традиция, что мы их всех запоминаем и потом с ними дружим. Я хочу, чтобы брали пример новые молодые семьи, которые влюбляются и задумываются о жизни. Берите пример, потому что когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина, судьба и твоя родная Беларусь.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин:

Общественным организациям важно прийти и поздравить маму, сказать ей добрые слова и, может быть, еще один раз напомнить из уст общественной организации о том, что делает государство для мам.