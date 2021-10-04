Тенгиз Думбадзе: «Дайте водички, жена умирает». Вместо этого наряд жандармов вызвали, и этот труп перекинули на нашу границу

Обсуждали сегодня депутаты сложившуюся ситуацию на белорусско-польском направлении. Чтобы самим разобраться в нюансах, парламентарии ездили в приграничье. В пункте пропуска «Брузги» ознакомились с инфраструктурой, а также посетили одну из пограничных застав. Преодолели километровый путь по непроходимой дороге в самую глушь, туда, где 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза, где «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой. Сегодня депутаты делятся впечатлениями.

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Больше всего поразило, когда, посетив заставу Усова (вы помните эту страшную трагедию, труп женщины, который бросили к нам), мне пограничники рассказали, когда ее муж – они же в глубине Польши находились – зашел в обычную семью, в дом польский, постучался: «Дайте водички, жена умирает». Они вместо водички наряд жандармов вызвали, и этот труп взяли, перекинули на нашу границу. Об этом, к сожалению, цивилизованный мир не слышит. А спасибо хочу сказать нашим простым белорусам и этим хлопцам, которые там, на заставе, служат.

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