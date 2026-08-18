«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян

Контент сам идет в руки. Российские туристы активно делятся отзывами в соцсетях о поездке в белорусскую столицу. Минск этим летом стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян. Даже ближайшие курорты выбирали реже.

К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев.