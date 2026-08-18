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«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян

18 августа 2026 17:19
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Контент сам идет в руки. Российские туристы активно делятся отзывами в соцсетях о поездке в белорусскую столицу. Минск этим летом стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян. Даже ближайшие курорты выбирали реже.

К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев. 

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«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян-2

Анастасия Наумова, блогер (Россия): 
Я фанат гостиничного бизнеса. Когда подхожу к выбору отеля, отношусь к этому очень серьезно. В эту поездку забронировать номер в Минске было очень сложно.

Анастасия Наумова – тревел-блогер из Москвы. Из каждого путешествия привозит гигабайты видео. На прошлой неделе вернулась из Беларуси.

«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян-4

Отдыхала в нескольких городах – после Минска решила изучить знаменитые замки в Мире и Несвиже. Впечатлилась старинной радзивилловской кухней, но главная цель – ночевка в одном из дворцов.

Далее смотрите в видео.

# Туризм # Иностранцы в Беларуси # блогеры # Социальные медиа # социальные сети

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