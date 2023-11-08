Поговорили с самой харизматичной бабушкой TikTok и сняли тренд прямо в студии

О современном юморе и трендах в соцсетях поговорили с самой харизматичной бабушкой интернета в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь – Бабой Нюрой.

Что привлекает зрителей в образе Бабы Нюры и как найти свою нишу? Анна Клинцевич раскрыла секреты.