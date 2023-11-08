Прямой эфир

Поговорили с самой харизматичной бабушкой TikTok и сняли тренд прямо в студии

08 ноября 2023 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О современном юморе и трендах в соцсетях поговорили с самой харизматичной бабушкой интернета в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь – Бабой Нюрой.

Что привлекает зрителей в образе Бабы Нюры и как найти свою нишу? Анна Клинцевич раскрыла секреты.

Поговорили с самой харизматичной бабушкой TikTok и сняли тренд прямо в студии-1

Смотрите видео.

# Социальные медиа # общество # Анна Клинцевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем
08 ноября 2023 08:27

Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем

Водолазы ОСВОД нашли в Гомеле кости древнего бизона
08 ноября 2023 08:06

Водолазы ОСВОД нашли в Гомеле кости древнего бизона

В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения
08 ноября 2023 07:41

В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения