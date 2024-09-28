Еврокомиссия готовится применить к Telegram значительные штрафы – какой выбор дали Павлу Дурову?

Мессенджеры массового поражения. Сетевые площадки с некоторых пор стали неотъемлемой частью гибридной войны. Их активно используют для информационных атак на отдельных людей, неугодные компании и даже целые государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальные сети – уже давно непременный атрибут современной жизни. С ресурсами «всемирной паутины» сегодня связан практически каждый, а значит, в любой момент мы можем стать жертвами манипуляций. Ложь, фейки, призывы к насилию, целенаправленное воздействие на психику. Крупнейшие мировые интернет-компании, ставшие оружием западных спецслужб, не останавливаются ни перед чем в достижении поставленных хозяевами целей. И чтобы так было и впредь, над ресурсом устанавливается тотальный контроль. Примеров тому много – Facebook, Twitter, YouTube и даже поисковик Google. И вот сейчас на «новый уровень контроля» пытаются вывести Telegram. Перед каким выбором уже поставлен основатель мессенджера Павел Дуров – в нашем следующем материале.

С 2020 года в Европе действует акт о цифровых услугах, цель которого – ввести полную модерацию цифрового контента. По факту закон вводили против крупных корпораций, включая Facebook, дочерние компании Google – YouTube, Twitter и TikTok. Изначально Евросоюз пытался поставить под контроль рынок цифровой рекламы: сервисы должны были раскрывать, как они принимают решение об удалении контента и о том, как рекламу ориентируют на пользователя. Речь о так называемой таргетированной рекламе, когда платформа сначала собирает информацию о пользователе и его поисковых запросах, а затем начинает предлагать определенные товары и услуги, за что получает процент от заказчика, то есть конкретного бренда.

После начала украинского конфликта похожие правила действуют в отношении всего политического контента – к примеру, по запросам «Украина», «Россия», «Путин» платформа должна выдавать список ресурсов, каналов и блогеров, которые в большей мере устраивают Евросоюз. Сейчас такая система реализована во всех соцсетях, которые находятся в юрисдикции Запада. Telegram же долгое время оставался исключением, поэтому мессенджер использовали для распространения альтернативной политической повестки.