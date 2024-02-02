Лазуткин: как начинался в России рынок Telegram-каналов? Торговали компроматом и заказухой

Андрей Лазуткин, политолог:

Помните, как начинался в России рынок Telegram-каналов? Торговали компроматом, какой-то заказухой. Вот мы вас замочим, или занесите денег, замочим конкурентов, там были анонимные каналы, типа «Незыгаря», и прочие. Вот с этого начинался рынок Telegram. Всю эту банду после 2022 года начинают переставлять на какие-то военные рельсы: давайте все за правду, за победу воевать. Ну, конечно, нет. Люди привыкли деньги зарабатывать, а не за идею что-то делать. Поэтому надо государственное определенное влияние, государственный заказ. И это касается всего: информационной работы в Telegram и, конечно, работы на уровне союзных СМИ, медиахолдинга. Если будет какая-то линия, четкая задача, то будет результат. Если же брать то, что есть, подбирать с пола все, что где-то валяется, и называть это «мы это все контролируем, мы это все создавали» – так, конечно, не будет. Посмотрите, когда есть некая вилка: можно взять 1000 долларов условно от украинцев или 500 долларов от России – они будут брать от украинцев, потому что они сейчас перекупают многие просто каналы российские. Либо еще, что хуже, создают легендированные каналы украинские, которые прикидываются патриотическими, а сами собирают данные, сведения о людях, которые им туда пишут.

Там сегодня все очень непросто. И вот именно проверенные каналы, персональные, где известно, кто ведет, типа того же «Соловьев LIVE», вот их надо смотреть и слушать. Это точно голос России. А вот много чего таким голосом не является. Конечно, здесь надо быть особенно осторожным. Плюс идет еще война – дезинформация открытая. То есть мало просто агитации какой-то, как Улицкая рассказывает, что надо русских убивать. Нет. Еще сегодня идет рынок пропаганды, контрпропаганды, каких-то инсайдов, сливов, давайте посеем сомнения, расскажем о конфликте, которого нет. И украинская сторона все это активно качает. Если есть возможность, я бы вообще ничего не читал, не смотрел, в плане украинских этих помоек. Но жизнь так построена, что приходится все это читать и видеть. Это все новые угрозы, которые никуда не исчезнут следующие лет пять. С этим надо будет жить и уметь работать в ближайшие пару лет точно.