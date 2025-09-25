В Беларуси стартовал II Форум блогеров – что в программе?

Сила в правде! Под таким девизом в Беларуси стартовал II Форум блогеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы пленарное заседание, формат «открытый микрофон», мастер-классы ведущих экспертов в сфере медиа. Три насыщенных дня ждут участников. Прологом творческой работы стала церемония возложения цветов к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

Площадкой для развития творчества и воспитания мужества в нынешнем году стала Военная академия Беларуси. Сюда из разных уголков страны приехали те, кого слушают и слышат. У каждого блогера определенная аудитория и свои цели.

Артем Климовцов, участник II Форума блогеров:

TikTok, Instagram, занимаюсь освещением культурной деятельности в своем регионе – это Могилевская область и город Могилев. До армии я не знал, что снимать, не мог определиться. После армии – это такая подушка стабильности – я понял, что хочу снимать культурные события, немного показывать свою жизнь. И, думаю, за четыре месяца 50 тысяч подписчиков не у каждого получится сделать. Но у меня получилось, на меня смотрят.