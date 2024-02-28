Никита Белько: блогеры показывают идеальную картинку в соцсетях, но на самом деле это пелена
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
А вы почему считаете, что соцсети – это плохо? Это же ваш хлеб.
Никита Белько, музыкант, певец:
Я, конечно, тоже согласен с тем, что это инструмент, это правда так. Но в чем прикол? Очень многие популярные блогеры ведут свои соцсети и показывают там какую-то идеальную картинку. Все люди это впитывают, видят и думают, почему в моей жизни все не так красиво, почему я не езжу на Бали, почему у меня не все кайфово, вот так же, как у них. Но на самом деле это же все пелена, которую создают, чтобы, скажем, выгодно продать контент.
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Григорий Азаренок:
Ну естественно, если вы хотите миллион, то вам не надо хорошую песню спеть. Вам достаточно раздеться до трусов и попрыгать как-то. Завирусится и уже будет миллион. А тут вы говорите, что репутация есть и так далее.
Никита Белько:
Конечно же, это все присутствует. И у людей немножко теряется самооценка. Мы все время ищем какого-то отклика в соцсетях. Нам нужна благодарность. Мы очень сильно зависим от этих лайков.
Соцсети дают нам легкое получение дофамина. Мы получаем удовольствие очень быстро, и мы начинаем зависеть все больше и больше. А соцсети настолько доступны, что очень легко прийти к этой зависимости.
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