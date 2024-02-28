Никита Белько: блогеры показывают идеальную картинку в соцсетях, но на самом деле это пелена

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А вы почему считаете, что соцсети – это плохо? Это же ваш хлеб.

Никита Белько, музыкант, певец:

Я, конечно, тоже согласен с тем, что это инструмент, это правда так. Но в чем прикол? Очень многие популярные блогеры ведут свои соцсети и показывают там какую-то идеальную картинку. Все люди это впитывают, видят и думают, почему в моей жизни все не так красиво, почему я не езжу на Бали, почему у меня не все кайфово, вот так же, как у них. Но на самом деле это же все пелена, которую создают, чтобы, скажем, выгодно продать контент. Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем данные социсследования (подробности).