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Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем о данных социсследования

28 февраля 2024 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как белорусы относятся к социальным сетям? Где сидят? Сколько сидят?

Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем о данных социсследования-1

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Именно молодежь является основной социально-демографической группой, которая сидит именно в пространстве социальных медиа. И наиболее популярными социальными сетями, мессенджерами являются ВКонтакте, TikTok, Instagram. Такие традиционные ресурсы, которые востребованы именно среди молодежи.

Григорий Азаренок:
А что на первом месте? Мне говорили, что больше всего в TikTok сейчас сидят.

Александр Посталовский:
Нет, на самом деле Instagram. TikTok занимает такие большие позиции, но Instagram – это сейчас самая популярная социальная сеть. Именно среди молодежи, потому что молодежь, по крайней мере в нашем исследовании, – это социально-демографическая группа в разрезе 18-29 лет.

Григорий Азаренок:
Какие риски это за собой ведет?

Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем о данных социсследования-4

Александр Посталовский:
Как вы считаете, безопасно в принципе находиться в пространстве социальных медиа? Даже сама молодежь, больше трети молодежи, подчеркивает, что само по себе онлайновое пространство не является безопасным. Различные риски, угрозы, фишинг, мошенничество в интернете. То есть молодежь, так или иначе, может быть подвергнута этим угрозам.

Опять же, надо понимать, чтобы социальные сети не заменяли образование, личностную коммуникацию. Фактически ежедневное и многократное использование социальных медиа приводит к тому, что снижается критическое и аналитическое восприятие информации. И как уже мы видели на различных событиях, в том числе и на постсоветском пространстве, именно молодежь является наиболее подверженным, деструктивным и дестабилизационным информационным трендом.

В СК рассказали, какие преступления чаще всего совершают через социальные сети – читать здесь.

# Социальные медиа # общество # Григорий Азарёнок # Александр Посталовский

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