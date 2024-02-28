Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем о данных социсследования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Как белорусы относятся к социальным сетям? Где сидят? Сколько сидят?

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Именно молодежь является основной социально-демографической группой, которая сидит именно в пространстве социальных медиа. И наиболее популярными социальными сетями, мессенджерами являются ВКонтакте, TikTok, Instagram. Такие традиционные ресурсы, которые востребованы именно среди молодежи. Григорий Азаренок:

А что на первом месте? Мне говорили, что больше всего в TikTok сейчас сидят. Александр Посталовский:

Нет, на самом деле Instagram. TikTok занимает такие большие позиции, но Instagram – это сейчас самая популярная социальная сеть. Именно среди молодежи, потому что молодежь, по крайней мере в нашем исследовании, – это социально-демографическая группа в разрезе 18-29 лет. Григорий Азаренок:

Какие риски это за собой ведет?