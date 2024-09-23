Дуров предоставил доступ к исходным данным Telegram – комментарий аналитика

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я новость часа сейчас озвучу. Буквально час-два назад Дуров в интернете опубликовал заявление, что он дает разрешение правоохранительным органам доступа к исходным данным Telegram. Вот этот миф – закрытость Telegram – развеян. Другое дело, кому он даст: «Моссаду», ЦРУ, ФСБ или КГБ.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Мы сами даем информацию в интернет, мы сами сливаем туда тонны информации про себя и своих близких. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как туда что-то направить.