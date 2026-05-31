Новости по тегу #Сергей Санакоев

«И поэтому он напал на Иран перед тем, как поехать в Пекин. Ему казалось, что он там сменит режим и приедет совершенно на коне».
«Самая главная причина конфликта между США и Китаем – она не та, которую западная пропаганда пытается нам навязать, что якобы речь идет о господстве в мире».
«Это встреча двух соратников, которые идут в будущее, ведут за собой свои народы. Это самое главное, а не те олигархические игры, которые устраивают по всему миру западные страны».
Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 15 июня, в 22:00.
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