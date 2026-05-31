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Новости по тегу #Сергей Санакоев

Трамп всеми фибрами души ненавидит БРИКС и боится ШОС – Санакоев
31 мая 2026 19:12

Трамп всеми фибрами души ненавидит БРИКС и боится ШОС – Санакоев

Санакоев: поведение Трампа – хамское. Какая главная причина конфликта США и Китая?
15 июня 2025 19:47

Санакоев: поведение Трампа – хамское. Какая главная причина конфликта США и Китая?

Это встреча идеологических соратников, истинных ленинцев и марксистов – Санакоев про визит Лукашенко в КНР
15 июня 2025 19:36

Это встреча идеологических соратников, истинных ленинцев и марксистов – Санакоев про визит Лукашенко в КНР

Следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Мнения
15 июня 2025 19:11

Следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Мнения

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»
14 июня 2025 14:50

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Возможна ли дружба между КНР и ЕС? Ответ вас удивит
13 июня 2023 13:22

Возможна ли дружба между КНР и ЕС? Ответ вас удивит

«Это не ошибка, это агония». Почему США готовы на всё, чтобы удержать господство?
13 июня 2023 09:49

«Это не ошибка, это агония». Почему США готовы на всё, чтобы удержать господство?

Какова роль России, если в Китае вспыхнет гражданская война? Мнение аналитика
13 июня 2023 09:44

Какова роль России, если в Китае вспыхнет гражданская война? Мнение аналитика

«Этот вариант не сработает». Какие планы у США на Китай?
11 июня 2023 18:40

«Этот вариант не сработает». Какие планы у США на Китай?

Санакоев: «КНР не намерена каким-то военным образом воздействовать на Тайвань»
11 июня 2023 18:17

Санакоев: «КНР не намерена каким-то военным образом воздействовать на Тайвань»

«Тема эта достаточно тонкая, острая». Будет ли война в Тайване?
11 июня 2023 18:01

«Тема эта достаточно тонкая, острая». Будет ли война в Тайване?

«Это всё американские придумки». Кому выгоден конфликт на Тайване – разберёмся в «САСС уполномочен заявить»
10 июня 2023 13:54

«Это всё американские придумки». Кому выгоден конфликт на Тайване – разберёмся в «САСС уполномочен заявить»