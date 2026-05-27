С начала 2026-го более 400 нарушений ПДД выявили у водителей средств персональной мобильности

С начала 2026 года в Минске выявили более 400 нарушений правил дорожного движения водителями средств персональной мобильности. В 12 зафиксированных авариях с их участием пострадали шесть человек. Чтобы предотвратить подобные инциденты, сотрудники ГАИ круглосуточно следят за обстановкой на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они используют гласную, негласную и смешанную формы контроля. Повысить эффективность рейдов помогают ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помимо этого, сотрудники дорожной милиции лично проводят профилактические беседы с владельцами электросамокатов. Горожанам разъясняют ключевые требования правил и напоминают об ответственности за игнорирование закона.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Принимаемые в настоящий момент меры позволяют выявлять все нарушения, совершаемые данной категорией участников дорожного движения. По каждому факту проводится разбирательство, а допустившие их лица привлекаются к установленной ответственности, которая, в зависимости от совершенного деяния, может быть выражена в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.

В ГАИ напоминают: соблюдение правил – это прямая обязанность каждого без исключения участника дорожного движения.