Санакоев: «КНР не намерена каким-то военным образом воздействовать на Тайвань»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):

Статус-кво таков, что как раз весь мир признает единый Китай, в том числе и США в нескольких протоколах, подписанных с КНР, твердо заверяют, что они видят Тайвань частью КНР. Это статус-кво, который твердо утвержден. Но как раз в этом и смысл, что потихоньку раскачивать сепаратизм внутри, чтобы воспользоваться какой-то возможностью, – это и есть любимые методы, видимо, в Лэнгли, в одном кабинете пишутся все эти сценарии: что про Тайвань, что про Украину, что про Корею писалось в 1950-е годы – ровно все одинаково. Попытаться один и тот же народ разбить на разные классы, разделяя, властвовать и проводить дальше свои интересы. Но в случае с Китаем – здесь статус предельно понятный. Конечно, КНР не намерена каким-то военным образом воздействовать на Тайвань. Наоборот, они уже мирные пути продемонстрировали на примере взаимоотношений с другими своими автономиями, например, с Сянган, который больше известен как Гонконг, Аомынь, которая португальская колония, раньше была известна как Макао. Там этот принцип «одна страна – две системы» воплощен, поэтому если вам не нравится та социалистическая система управления, которая идет на материке, хотя как она может не нравиться, когда демонстрирует просто колоссальные чудеса в экономике. Допустим, вы не хотите – пожалуйста, вы можете своей системой идти, но не разрывать национальные отношения. Это и есть статус-кво. А дальше очень просто. Какие-то политические силы собираются нарушать этот статус-кво… Во-первых, есть внутриполитическая борьба…

Надежда Сасс:

Многие говорят, что решающую роль будут играть выборы, которые назначены на начало 2024 года.