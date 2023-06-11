«Этот вариант не сработает». Какие планы у США на Китай?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):

Политика создания пояса враждебности вокруг Китая и изоляции Китая на море началась задолго до сегодняшних событий. Это еще при Обаме, когда госсекретарем была Хиллари Клинтон. Она как раз максимально и проповедовала эту ситуацию. Это середина 2010-х годов. Но как раз поэтому Си Цзиньпин и инициировал эту инициативу интеграционной доктрины «Один пояс – один путь», чтобы избежать изоляции на море. Самое главное, что касается морского маршрута, – у Китая теперь есть сотрудничество с Россией по Северному морскому пути. Поэтому план уже провалится. Это совершенно однозначно. Помимо морского пути существует несколько сухопутных, которые практически все выходят на Транссибирскую железнодорожную магистраль в разных ее частях. Северный маршрут, который раньше назывался Великим чайным путем, выходит в районе Байкала, есть еще более восточные, еще через Казахстан, где на Южном Урале тоже присоединяется к Транссибирской железнодорожной магистрали. Все эти маршруты существуют. Транссиб – это такой инфраструктурный проект, который соединяет Восток и Запад огромного евразийского континента. В ближайшее время ничего подобного не будет создано, хотя Китай, мы знаем, через Пакистан выходит в акваторию Индийского океана. Поэтому эти все возможности есть. Этот вариант не сработает. Ради этого не стоит затевать Третью мировую войну.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотелось бы отметить, что смещать внимание в Юго-Восточную Азию Белый дом начал еще при администрации Обамы. Такая тенденция получила название Тихоокеанской оси. На тот момент США больше действовали через экономический механизм, запустив механизм транстихоокеанского партнерства, но при приходе в Белый дом Трампа Вашингтон вышел из соглашения, понимая, что в регионе появился еще один сильный игрок – Китай, который будет ему только мешать. С повышением антикитайской риторики, включая обсуждение возможного вторжения на Тайвань, а также с учетом независимой политики КНДР истеблишмент США начал постепенную милитаризацию региона, хотя американское военное присутствие и так сохранялось там десятилетиями, но в объемах, которые не устраивают Вашингтон.