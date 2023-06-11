«Этот вариант не сработает». Какие планы у США на Китай?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):
Политика создания пояса враждебности вокруг Китая и изоляции Китая на море началась задолго до сегодняшних событий. Это еще при Обаме, когда госсекретарем была Хиллари Клинтон. Она как раз максимально и проповедовала эту ситуацию. Это середина 2010-х годов. Но как раз поэтому Си Цзиньпин и инициировал эту инициативу интеграционной доктрины «Один пояс – один путь», чтобы избежать изоляции на море. Самое главное, что касается морского маршрута, – у Китая теперь есть сотрудничество с Россией по Северному морскому пути. Поэтому план уже провалится. Это совершенно однозначно. Помимо морского пути существует несколько сухопутных, которые практически все выходят на Транссибирскую железнодорожную магистраль в разных ее частях. Северный маршрут, который раньше назывался Великим чайным путем, выходит в районе Байкала, есть еще более восточные, еще через Казахстан, где на Южном Урале тоже присоединяется к Транссибирской железнодорожной магистрали. Все эти маршруты существуют. Транссиб – это такой инфраструктурный проект, который соединяет Восток и Запад огромного евразийского континента. В ближайшее время ничего подобного не будет создано, хотя Китай, мы знаем, через Пакистан выходит в акваторию Индийского океана. Поэтому эти все возможности есть. Этот вариант не сработает. Ради этого не стоит затевать Третью мировую войну.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы отметить, что смещать внимание в Юго-Восточную Азию Белый дом начал еще при администрации Обамы. Такая тенденция получила название Тихоокеанской оси. На тот момент США больше действовали через экономический механизм, запустив механизм транстихоокеанского партнерства, но при приходе в Белый дом Трампа Вашингтон вышел из соглашения, понимая, что в регионе появился еще один сильный игрок – Китай, который будет ему только мешать. С повышением антикитайской риторики, включая обсуждение возможного вторжения на Тайвань, а также с учетом независимой политики КНДР истеблишмент США начал постепенную милитаризацию региона, хотя американское военное присутствие и так сохранялось там десятилетиями, но в объемах, которые не устраивают Вашингтон.
Индия, Пакистан, Вьетнам, Таиланд и многие другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже давно вызывают неподдельный интерес со стороны США. А в последние годы Вашингтон начал активную вербовку этих государств в новый военно-политический альянс, направленный против России и Китая, который в КНР уже прозвали «азиатским НАТО».
Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Китай – это самый серьезный стратегический вызов, который стоит перед Вашингтоном. Мы должны сохранить лидерство на международной арене.
Стратегическое значение для США здесь имеют и морские коммуникации между Азией и Европой. Контроль над ними дает американцам практически полный контроль над всем регионом. Ведь благодаря морским коммуникациям Штаты могут управлять своими азиатскими союзниками. Например, снабжая их ресурсами или блокируя для них критически важные поставки нефти и газа, от которых зависит экономическое развитие всего региона. Именно поэтому из года в год стремительными шагами растет сотрудничество в военно-технической, научной, политической и стратегической сферах у США и Индии. А главный нарратив такого сотрудничества – необходимость защиты демократии и порядка, основанных на правилах, под которыми, естественно, подразумеваются интересы Вашингтона.
Джо Байден, президент США:
Индия и США являются незаменимыми партнерами. Я уверен, что в последующие годы две наши демократические страны продолжат совместно защищать основанный на правилах порядок, способствовать укреплению мира, процветанию и безопасности наших граждан, обеспечивать свободу и открытость в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся по всему миру.
Вашингтон также активно расширяет свое военное присутствие в регионе. Филиппины, Южная Корея, Япония – страны, которые сейчас в буквальном смысле помогают США совершать военно-технологическую экспансию в регионе. И как считают эксперты, это лишь начало.
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