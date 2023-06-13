Возможна ли дружба между КНР и ЕС? Ответ вас удивит
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как будут складываться взаимоотношения между КНР и ЕС? Мы видели попытки Макрона наладить взаимоотношения, критику китайского мирного плана урегулирования ситуации в Украине. В то же время сегодня Европейский союз выглядит своего рода заложником ситуации, потому как его нельзя назвать партнером. Скорее, США как хозяин запрещает вести какие-либо торговые взаимоотношения с Китаем, при этом о национальных интересах тоже стоит думать.
Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):
Действительно, когда весной этого года китайская дипломатия начала вести активные действия, заняла активную позицию (это касается и мирного плана урегулирования кризиса в Украине, миротворческих усилий между Саудовской Аравией и Ираном, между Палестиной и Израилем, вокруг Афганистана, Пакистана). Все эти усилия видны. О чем идет речь? Сегодня это начинает абсолютно четко проявляться. Речь идет о том, что, с одной стороны, англосаксы через США, эту митрополию и монополию доллара пытаются любой ценой сохранить свое господство, гегемонию. А Китай фактически со всем остальным миром не замену предлагает собой гегемона, а говорит: давайте сделаем мир без гегемонии, сделаем его многополярным. И в этой ситуации те младополитики, которые испугались визита председателя Си в Кремль, начали тут же лететь в Пекин, чтобы спросить: как же так, что же вы делаете? Грозились же еще, типа как Бербок: мы сейчас поедем, я им скажу.
Сергей Санакоев:
Если они думали и анонсировали, что приедут учить китайцев, как им надо жить и с кем дружить, то мы прекрасно видели, как они возвращались – ровно с обратным. Они получили хорошие уроки в Пекине о том, что есть мир. И что самое главное, как говорит председатель Си Цзиньпин, – Китай на правильной стороне истории. Вот что сегодня самое важное. Он фактически их прямо спрашивал: а вы где? Вы хотите проявить какую-то самостоятельность ради своих национальных интересов? Ладно, не надо вам ради России, Китая – ради собственных национальных интересов. Проявите свою самостоятельность, не будьте полным вассалами под США. Посмотрите, что Штатам вообще никакого интереса до Европы нет. Помните 2015 год, когда и Си Цзиньпин, и Путин с трибуны Генассамблеи ООН говорили: вы хотя бы сейчас понимаете, что натворили, когда запустили поток неконтролируемой миграции? Ведь фактически это руководилось из США. Для чего? Чтобы поставить своих вассалов на место, унизить и потом продолжать диктовать им, как надо себя вести.
Надежда Сасс:
Ангела Меркель открыла окно в Европу, но закрыть его так и не смогла.
Сергей Санакоев:
Позиция Китая по отношению к Европе заключается в том, что им еще можно с ними работать, разъяснять эту политику. И мы уверены в российско-китайских отношениях. Когда мы говорим о сопряжении наших интеграционных процессов – строительство ЕАЭС и доктрины «Один пояс – один путь» – мы уже назвали этот процесс как интеграция интеграций, путь к большой Евразии от Лиссабона до Гуанчжоу. Мы как бы говорим об открытости нашим интеграционным процессам. Поэтому мы уверены, что здравый смысл в Европе возобладает и потихоньку, скорее всего, начиная с Германии, Венгрии, Италии, постепенно вся Европа будет больше присоединяться к этой большой интеграции.
Этого будет вполне достаточно, чтобы мы могли говорить, что этот многополярный мир гораздо более стабильный, безопасный и, что самое главное, более справедливый, чем то, что сегодня навязывают.
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