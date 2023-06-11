«Тема эта достаточно тонкая, острая». Будет ли война в Тайване?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Стоит ли ждать в ближайшем будущем военного конфликта по поводу Тайваня?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Китай будет стремиться мирно разрешить ситуацию. В первую очередь те концепции, которые ранее были выдвинуты официальным Пекином, ориентированы на мирное воссоединение. В третьем пункте политики Пекина очень четко определено, что в том числе Китай не исключает возможности применения иных мер, которые пресекли бы любые сепаратистские движения, связанные с независимым Тайванем. Поэтому мы видим, что тема эта достаточно тонкая, острая для всего китайского народа. Конечно, Китай понимает, что коллективный Запад будет пытаться использовать тему Тайваня, чтобы сформировать управляемый конфликт в этом регионе. Для чего это делается? Исключительно для экономических целей, чтобы притормозить экономический и технологический рост развития Китая.
Надежда Сасс:
Можем ли мы ожидать военного конфликта в Тихоокеанском регионе?
Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):
Еще до недавнего времени я бы сказал, что такой конфликт на носу. Это связано с поведением акулы. Понятно, что речь идет о самопровозглашенном гегемоне сегодняшнего миропорядка – США, которые провоцируют любой ценой хаос, военные конфликты, провокации, цветные революции. И китайские специалисты в Министерстве иностранных дел насчитали, что около 70 только после Второй мировой войны – те конфликты, которые разожгли США. И мы помним те провокации с прилетом Пелоси, когда совершенно немыслимым образом это все делалось. И было ощущение, что намеренно провоцируют Китай на какое-то первое действие.
И сегодня я могу сказать, что благодаря той активности, которую с самого начала года взяла дипломатия Китая, а я напомню, что Китай 15 марта этого года сформулировал глобальную цивилизационную инициативу. В прошлом году была инициатива по глобальной безопасности, а в 2021 году была инициатива по глобальному развитию. Весной уже этого года китайская дипломатия начала показывать всему миру, что есть все-таки альтернатива. Не скатываться в Третью мировую войну, а садиться за стол переговоров и говорить, как нам вместе в одной глобальной деревне жить. Я уверен, что этот голос услышали в Вашингтоне, может быть, они изображают другое, но главное, что его услышал большой мир, который мы называем третьим миром, и они будут идти за Китаем. Поэтому я считаю, что все-таки этот конфликт невозможен.
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