«Тема эта достаточно тонкая, острая». Будет ли война в Тайване?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Стоит ли ждать в ближайшем будущем военного конфликта по поводу Тайваня?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Китай будет стремиться мирно разрешить ситуацию. В первую очередь те концепции, которые ранее были выдвинуты официальным Пекином, ориентированы на мирное воссоединение. В третьем пункте политики Пекина очень четко определено, что в том числе Китай не исключает возможности применения иных мер, которые пресекли бы любые сепаратистские движения, связанные с независимым Тайванем. Поэтому мы видим, что тема эта достаточно тонкая, острая для всего китайского народа. Конечно, Китай понимает, что коллективный Запад будет пытаться использовать тему Тайваня, чтобы сформировать управляемый конфликт в этом регионе. Для чего это делается? Исключительно для экономических целей, чтобы притормозить экономический и технологический рост развития Китая. Надежда Сасс:

Можем ли мы ожидать военного конфликта в Тихоокеанском регионе?