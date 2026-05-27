Как человек становится жертвой? Психолог объяснила, как формируется такая личность

Юлия Чернышенко, психолог:

Мы сегодня нарисуем портрет жертвы. Наверняка с жертвенностью вы связывались и лично, и ваши знакомые, близкие, родные, друзья тоже какое-то время были жертвами. Давайте начнем с того, что жертвенность – это такое выученное чувство вины с самого-самого детства. Нам чувство вины передают, вручают, и мы унаследуем, конечно же, из нашей семьи, от родителей какую-то манеру поведения, какие-то реакции, которые приводят нас к жертвенности.

Кто такая жертва? Жертва – это человек, постоянно угождающий всем вокруг, человек, который бежит на помощь первым, даже когда не просят. Жертва все время жалуется, жертва обязательно будет за вас радоваться, но так, не очень искренне, потому что она порадуется, а потом обязательно расскажет, что у нее ничего не получается. Жертвенные люди как будто бы очень светлые, очень вовлеченные, однако счет набегает, и жертва обязательно вам предъявит рассчитаться.