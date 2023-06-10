«Это всё американские придумки». Кому выгоден конфликт на Тайване – разберёмся в «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Кто и зачем ситуацию вокруг Тайваня ведет к войне?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Коллективный Запад будет пытаться использовать тему Тайваня, чтобы формировать управляемый конфликт в этом регионе.
Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):
Они вынужденно идут на любые провокации и готовы ввергнуть мир в третью мировую войну, лишь бы удержать свое господство. Это агония.
Сергей Агафонов, журналист-международник, востоковед (Россия):
Все разговоры и волна, которые идут насчет возможного вторжения Китая на Тайвань, – это все американские придумки, чтобы накалить атмосферу. Серьезного конфликта там не будет, он не нужен ни Китаю, а самое главное – он не нужен Тайваню.
Алексей Авдонин:
Китай, Пекин официально очень четко обозначил, что тайваньский вопрос – это личное дело китайского народа. И они его сами будут решать.
Сергей Санакоев:
Если американцы – «янки, гоу хом» – отправятся к себе домой, весь мир сразу же станет мирным и, безусловно, без всяких конфликтов.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 11 июня, в 21:00.