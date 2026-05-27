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Во Франции аномальная жара унесла жизни 7 человек

27 мая 2026 06:41
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Во Франции аномальная жара, которая установилась в последние дни мая, уже унесла жизни семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции аномальная жара унесла жизни 7 человек-2

По данным синоптиков температура воздуха для этого месяца побила многолетние рекорды на несколько градусов. В некоторых районах она достигла около 40 градусов и будет повышаться дальше. В 8 департаментах Франции из-за зноя ввели предпоследний оранжевый уровень погодной опасности, требующий от населения «быть бдительными и принимать меры предосторожности». Премьер-министр Франции созвал экстренное заседание правительства, на котором обсуждались действия при аномальной жаре.

# Новости Франции

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