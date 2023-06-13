Какова роль России, если в Китае вспыхнет гражданская война? Мнение аналитика

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Какой вы видите роль России в возможном конфликте? И разделяете ли вы позицию Сергея Леонидовича [Сергей Агафонов, журналист-международник, востоковед – прим. ред.] о том, что и Китай, и Тайвань на данный момент не готовы к конфронтации? Могут ли быть настолько явные провокации со стороны США, что изменят позицию обоих игроков?

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):

Практически невозможен военный конфликт между Тайванем и Китаем, поскольку обе стороны видят себя как единую часть. А что касается тех сепаратистов… Если предположить, что этот сценарий будет развиваться так же, как в Украине, что они создадут какой-то военный переворот, в какие-то части (как в случае с Донбассом) начнут направлять свою армию или, еще хуже, снаряды пошлют, и это все будет поддержано извне, набор таких фантастических событий может привести к некому конфликту. Если такой конфликт возможен, то участие России зависит от поступающих просьб, которые будут из Пекина. Так же, как и сегодня. У нас настолько стратегическое взаимодействие, что мы ни в чем друг другу не отказываем. Вместе с тем у нас нет сегодня, например, обращений к Пекину о том, что поддержите нашу армию в Украине. Нет у нас такой необходимости. Поэтому некоторым и представляется, что Китай где-то в стороне. Это не так.

Я говорил, что если предположить, что военный конфликт развивается и Китай обратится к России, то в соответствии с нашими договоренностями, проводимыми совместными учениями, патрулированием и на воздухе, и на воде, наш флот может быть и в Тайваньском проливе, взаимодействовать с Народно-освободительной армией Китая. Но повторюсь, этот сценарий невозможен именно потому, что это совершенно по-другому развивающиеся события. Хотя американцы достаточно наивны, им представляется: это сработало в Европе, давайте и здесь так же сделаем.

Читайте также:

Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет

Китай призывает не вмешиваться, США готовят провокации. Правда ли, что КНР ставят перед выбором?

«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?