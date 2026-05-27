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Под Брюсселем произошел пожар на складе текстиля, власти ввели режим ЧС

27 мая 2026 06:27
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Под Брюсселем произошел пожар на складе текстиля, власти ввели режим ЧС-0

В бельгийском города Тюбиз произошел крупный пожар на заводе, сообщает СТВ. Огонь затронул также складское помещение предприятия, где находятся ядовитые вещества.

Из-за возгорания начал распространяться токсичный дым. Властями было рекомендовано жителям временно уехать в безопасное место. Не имеющим такой возможности рекомендовано воздержаться от выхода на улицу и оставлять закрытыми окна. В городе приостановлена работа учреждений образования. ЧП в том числе вынудило прервать масштабный национальный фестиваль искусств.

В Лиде произошел пожар в гастрономе – пострадавших нет

# Пожар # ЧП

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