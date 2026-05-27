Единственный колледж в Беларуси – узнали, где готовят профессиональных пчеловодов

От пчеловодов до ветеринарных врачей – в Смиловичском государственном аграрном колледже ведут подготовку по шести специальностям. Каждый год учреждение улучшает материально-техническую базу. Здесь оборудован центр компетенции, по укомплектованности которому нет равных в стране. О том, как здесь готовят специалистов высокого класса, насколько они востребованы на рынке труда, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Изучать анатомию животных в 3D-формате – побывали в центре компетенций ветеринарной медицины в Смиловичах

Смиловичский аграрный колледж открыли в 1931 году. Изначально это был техникум крупного рогатого скота и молочного дела – таким было самое первое название учебного заведения, с планом набора 60 человек. Со временем учреждение модернизировали. Сегодня оно как место притяжения собирает всех тех, кто хочет получить востребованную профессию в сфере АПК.

Виктор Маслак, директор Смиловичского государственного аграрного колледжа:

В 2026 году учреждению образования «Смиловичский государственный аграрный колледж» исполняется 95 лет. За эти 95 лет подготовлено большое количество специалистов. Сегодня колледж готовит по трем специальностям дневной формы обучения – это ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения и организация сельскохозяйственного производства. Пять специальностей заочной формы обучения – это такие, как правоведение, экономика, производство продукции животного происхождения, техники-технологи. Единственная в Республике Беларусь специальность, по которой мы готовим – это пчеловодство. Они, в принципе, уникальные. Сегодня востребованы специалисты, конечно, аграрного профиля – такие, как ветеринарная медицина, техник-технолог или зоотехники, по-старому как назывались. Сегодня очень актуальны специалисты данного профиля. На одного выпускника три-четыре заявки приходят, желающих забрать хозяйств большое количество. На дневной форме обучения получают специальность более 600 человек, около 400 – на заочке. В топе ветеринарная медицина – самое востребованное направление.

Виктор Маслак:

Это фельдшер ветеринарной медицины. Это специалисты среднего звена, которые в сельском хозяйстве занимаются с животными лечением, профилактикой, организацией различных профилактических мероприятий в сельском хозяйстве. Основной, конечно, напор у нас идет на сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Но мы уделяем, конечно, внимание в том числе нашим мелким животным.

Школа пчеловодов открылась Смиловичах в 60-е годы. Сегодня это единственное учреждение образования, которое готовит специалистов медового профиля. Поэтому приезжают сюда любители сладкого со всей страны. В год на белорусских пасеках, согласно статистике, пчеловоды получают до 3 тысяч тонн меда. Активно вводят в специализацию новые технологии, но основные этапы пчеловодства неизменны – этому учат в колледже. Червенский район, где находится учреждение, давно признан пчелиным краем.

Валентина Тябут, преподаватель Смиловичского государственного аграрного колледжа:

Как любая отрасль, пчеловодство развивается, появляются новые технологии. Открыто много таких нюансов в пчеловодстве. Если взять в целом мировое пчеловодство, мы стараемся следить за всеми новинками. Стараемся в общем в учебные процессы их внедрять.

Настоящий профессионализм рождается не за партами, а там, где теория оживает. В Смиловичском аграрном колледже учебный процесс больше напоминает практику на реальном производстве. Учащиеся признаются: самое ценное – это прямая работа с животными, к каждым из которых нужно найти свой подход. Именно поэтому практические занятия регулярно проходят на базе сельских хозяйств. В реальных условиях появляется понимание, кто ты и что можешь.