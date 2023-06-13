«Это не ошибка, это агония». Почему США готовы на всё, чтобы удержать господство?

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия):

Я все время думаю об этом. Представить, что они настолько глупы, что не учли эту вещь, мне представляется неправильным. Все-таки речь идет не столько об ошибках, сколько об агонии, потому что у них выхода другого уже нет. Им нужно что-то придумать, иначе они теряют господство. И здесь самое главное, что мы должны понимать, речь не идет просто о конкуренции. Мне кажется это немножко наивным. Если бы речь шла о честной конкуренции из разных центров по всему миру, нет никакой честной конкуренции. Это все сказки, которые нам в 1990-е годы пытались навязать, а кто-то принял это. В том числе, кстати, и в Китае. Когда Китай вступал во Всемирную торговую организацию, они представляли себе, что будут честно конкурировать с миром. Как только они и Россия вступили, Всемирная торговая организация перестала быть интересной вообще.

Начали придумывать Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое инвестиционное партнерство с уже прямым указанием: только без участия России и Китая. О какой добросовестной конкуренции может идти речь? Но самое главное, что это даже не конкуренция, а битва двух разных систем. И Китай в этом случае демонстрирует социалистическую систему управления, которая и есть самый главный враг для империализма и англосаксов, которые хотят удержать свое господство любой ценой. Но у них в основе доллар США, который сегодня превышает в 450 раз всю мировую экономику (долларовая масса). То есть этот пузырь не может не лопнуть. Мы видим, что сегодня происходит в США, по диалогу президента с Конгрессом. Поэтому они вынужденно идут на любые провокации и готовы ввергнуть мир в третью мировую войну, лишь бы удержать свое господство. Вот что сегодня самое страшное. Это не ошибка, это агония.

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