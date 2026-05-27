Изучают анатомию животных в 3D-формате – побывали в центре компетенций ветеринарной медицины в Смиловичах
От пчеловодов до ветеринарных врачей – в Смиловичском государственном аграрном колледже ведут подготовку по шести специальностям. Каждый год учреждение улучшает материально-техническую базу. Здесь оборудован центр компетенции, по укомплектованности которому нет равных в стране. О том, как здесь готовят специалистов высокого класса, насколько они востребованы на рынке труда, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Смиловичский аграрный колледж доказывает: современная сфера АПК – это мир высоких технологий. Совсем скоро здесь распахнет свои двери уникальный центр компетенций в области ветеринарной медицины. Сейчас в аудиториях финальные штрихи по комплектации и закупке оборудования, аналогов которому нет в стране.
Влада Родовская, корреспондент:
Если рассматривать формат ветеринарной медицины, это очень меняющаяся отрасль. Туда наверняка приходит очень много новых технологий, знаний. Медицина сама по себе очень живучая сфера. Как с точки зрения подготовки специалистов модернизируется обучение?
Виктор Маслак, директор Смиловичского государственного аграрного колледжа:
Сегодня, конечно, медицина, в том числе ветеринарная, не стоит на месте, интенсивно развивается. Развивается она во всех направлениях – в профилактике, в лечении и в различных мероприятиях, связанных с безопасностью животных, в том числе людей. Поэтому специалисты, которые приходят работать в будущем в агропромышленный комплекс, должны подкованы быть в различных сферах. Это не только должны быть врачи – должны быть экономисты, технологи, люди, которые умеют учиться. Центр компетенций мы создавали с той целью, чтобы все-таки собрать все современные образцы оборудования, технологии, которые в сельском хозяйстве применимы на сегодня и перспективу в будущем. Для того, чтобы дети, проходя через центр компетенций, смогли все-таки увидеть, поработать на этом современном оборудовании. Придя уже в производство, непосредственно делать на этом современном оборудовании все необходимые процессы, связанные с организацией сельского хозяйства.
Главная и самая зрелищная фишка нового центра — это погружение в виртуальную реальность. Надевая VR-очки, учащиеся могут детально до мельчайших капилляров изучать анатомию животных в 3D-формате.
Мария Бутова, преподаватель Смиловичского государственного аграрного колледжа:
Здесь на данный момент мы изучаем скелет животного. Она сама мне по отделам раскрасила разные цвета. Соответственно, я проверяю уже – правильно или неправильно она окрасила. Можем посмотреть полностью строение скелета, кожи. Внутренние органы, нервная система, сердечно-сосудистая – это у кошки, коровы, собаки. Рыба, лягушка, лошадь, свинья, даже акула. Зрительная память у детей сейчас очень лучше развита. Поэтому они через гаджет все воспринимают лучше.
Подробности в видео.